Ce n-a făcut Firea 4 ani. NICUȘOR DAN anunță revoluția în transportul urban! Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, precizeaza ca, in vederea realizarii trenului metropolitan, a propus finantarea a noua proiecte prin Planul National de Redresare si Rezilienta, in valoare totala de 530 de milioane de euro. Raluca Turcan ii raspunde lui Ciolacu: Nu ma aștept sa cunoasca LEGEA „Cel mai mare proiect pentru cea mai mare problema a Capitalei – acesta este trenul metropolitan, care va avea o contributie importanta la rezolvarea chestiunii traficului in Bucuresti. Pentru realizarea trenului metropolitan pe infrastructura existenta a CFR, am propus finantarea prin PNRR… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

