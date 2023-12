Ce monedă trebuie să ţii în buzunar de Revelion 2024. Îţi aduce noroc la trecerea dintre ani Romanii respecta multe superstitii in Noaptea dintre Ani. Printre care si manevrarea banilor, cu scopul atragerii lor si in 2024. O anumita moneda nu trebuie sa lipseasca din buzunar. Petrecaretii care respecta aceasta superstiție pot avea un 2024 imbelșugat, un an in care resursele financiare sa fie de-a dreptul infloritoare. Atinge o moneda de argint! […] The post Ce moneda trebuie sa tii in buzunar de Revelion 2024. Iti aduce noroc la trecerea dintre ani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

