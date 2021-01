Stiri pe aceeasi tema

- Miracolul trait de Gabriel Cotabița dupa ce s-a vindecat de covid-19. Nici celebrul solist Gabriel Cotabița (65 de ani) nu a scapat de nemilosul virus care a ingenuncheat o lume intreaga. Insa rasufla ușurat ca boala nu a facut ravagii in trupul lui. Miracolul trait de Gabriel Cotabița dupa ce s-a vindecat…

- Constanteanul Mihai Budeanu, unul dintre componentii trupei 3 Sud Est a precizat ca este in viata datorita unor ingeri. Boala nu l a ocolit nici pe cantaretul in varsta de 44 de ani Mihai Budeanu, unul dintre componentii trupei 3 Sud Est, care a ajuns in stare grava la Spitalul Municipal Mangalia. Mihai…

- „Speram sa iasa totusi testul negativ cat de curand si sa poata sa se intoarca acasa. Nu este o forma grava, nu este intubat, nu este la ATI. Pur si simplu necesita sa fie monitorizat, avand si alte probleme de sanatate”, a spus Aela Cotabița.Cantarețul a avut simptome, intre care tuse și oboseala…

- Cantaretul de muzica populara Nicolae Sabau a decedat in noaptea de marti spre miercuri, la varsta de 91 de ani, anunța agerpres . El era internat la Spitalul Suport TBC din Baia Mare, fiind infectat cu noul coronavirus. Anuntul a fost facut de apropiati ai familiei, pe o rețea de socializare. Artistul…

- Viceprimarul Lugojului, Bogdan Blidariu s-a autoizolat la domiciliu dupa ce testul la COVID-19 a fost declarat neconcludent de catre medici. Blidariu a ales sa intrerupa orice activitate publica pana cand un nou test va stabili daca este infectat sau nu cu coronavirus. Viceprimarul s-a autoizolat alaturi…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a anunțat pe conturile sale de socializare ca e recuperata in totalitate, dupa ce in urma cu doua saptamani fusese diagnosticata cu COVID-19. Intr-un mesaj ulterior, Simona Halep le-a mulțumit cadrelor medicale pentru modul in care s-au comportat in ultimele doua saptamani.…