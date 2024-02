"Ce mîncăm?”. Ascultă Noi Ediția de astazi a proiectului "Asculta Noi" este dedicat calitații și siguranței alimentelor, deoarece acest lucru afecteaza in mod direct sanatatea și speranța de viața a omenirii. Chiar atit de periculoase sint produsele modificate genetic, care este pericolul nano-particulelor de plastic prezente peste tot, ce daune provoaca coloranții și aditivii alimentari, precum și de unde sa cumparam p Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ediția a V-a a Galei Fotbalului Salajean s-a desfașurat vineri seara, la Restaurant Transilvania, fiind invitați reprezentanții cluburilor afiliate la Asociația Județeana de Fotbal, reprezentanți ai autoritaților locale, oameni politici și foști fotbaliști. Dupa cuvantul de inceput al președintelui…

- A 27-a editie a Festivalului International de Film Studentesc CinemaIubit va debuta marti, la Sala Cinema a UNATC, un spatiu recent renovat si redat publicului, anunta organizatorii.Cinemaiubit este un eveniment traditional al UNATC si al spatiului cultural si educational din Romania, fiind locul…

- Asociatia „ART – Mestesugurile Prutului”, cu sprijinul Primariei Municipiului Iasi, Ateneului Național-Iași și Muzeului Etnografic din cadrul Compexului Muzeal Național „Moldova” – Iași, organizeaza Targul de Craciun al Meșterilor Populari, ed. a III-a Perioada: 14-17 decembrie 2023, in intervalul orar…

- UEFA a stabilit urnele pentru grupele din Liga Națiunilor ediția 2024/2025 # Romania este in prima urna din liga C, unde a retrogradat dupa ultima ediție a competiției, in care a incheiat pe ultimul loc grupa cu Bosnia, Finlanda și Muntenegru # Tragerea la sorți pentru grupe va avea loc pe 8 februarie…

- Prin parteneriatul dintre Asociația Pakiv Romania și Asociația Partida Romilor Pro-Europa, echipa de fotbal a minoritații Roma din Romania participa pentru prima data la Europeada dintre mari 2024, Europeada fiind Campionatul European de fotbal al minoritaților naționale autohtone din Europa. Astfel…

- . Editia a XXI-a se desfasoara online, pe data de 23 noiembrie 2023 . Cu aceasta ocazie, institutia va sarbatori 65 de ani de activitate in slujba cunoasterii . Participa online specialisti ai institutiei bacauane, cat si cercetatori, muzeografi, doctori si doctoranzi, profesori universitari din institutii…

- Andreea Vacaru a participat la ediția din acest an a Campionatului Național de Inot in Bazin Scurt pentru seniori, tineret și juniori, gazduit de orașul Otopeni. Sportiva clubului nostru, antrenata de Octavian Postolache, a reușit sa ajunga intre cele mai bune opt inotatoare din Romania, in proba de…

- Telekom Romania Mobile continua sa se implice in formarea tinerei generații, in susținerea educației și a performanței tinerilor; De la lansarea programului „Bursele Telekom”, peste 2.500 de studenți au aplicat, iar 130 dintre aceștia au beneficiat de sprijin financiar in valoare de peste 450.000 de…