Stiri pe aceeasi tema

- The Bohemians revine cu cea de-a doua ediție la Ponton Casa Baraj in Valiug, evenimentul urmand sa se desfașoare in perioada 28-30 iulie. Dupa o prima ediție de succes la inceputul verii in Delta Dunarii, in minunatul Green Village, un nou loc spectaculos din Romania ii va primi pe iubitorii muzicii…

- Legea prestatorului casnic, care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024, vine sa umple un gol legislativ si reglementeaza o zona in care activitatile se deruleaza, de cele mai multe ori, nefiscalizat si necontrolat. Reprezentanții ANAF au venit cu precizari in ceea ce privește reglementarea activitații…

- Dupa ce, in urma cu doua zile, Jador și-a speriat fanii, spunand ca se retrage din muzica din cauza problemelor de sanatate, artistul a facut noi precizari despre starea sa. Cantarețul a ținut sa ii linișteasca pe fani.

- Manelistul Jador a postat miercuri seara pe Facebook doua fotografii in care apare pe un pat de spital. Cantarețul le-a transmis fanilor ca anul acesta iși incheie cariera, invocand motive de sanatate.

- Politia germana a anuntat miercuri destructurarea unei retele internationale de imigratie ilegala, suspectata ca a introdus migranti in Germania si Romania 'in conditii inumane', transmite AFP, scrie Agerpres.Sase membri prezumtivi ai retelei au fost arestati miercuri in Germania, Romania si Bulgaria…

- Alstom a semnat un contract cu Primaria Cluj-Napoca pentru construcția liniei 1 de metrou din Cluj-Napoca, in regiunea Transilvania din Romania, in cadrul unui consorțiu cu companiile de construcții civile Gulermak și Arcada. Valoarea totala a acestui proiect la cheie, de ultima generație, se ridica…

- Connect-R a fost invitat la podcastul lui Radu Țibulca, unde a anunțat cand se va retrage din muzica. Artistul spune ca a avut și probleme de sanatate din cauza programului incarcat.Connect-R este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania și melodiile sale se aud mereu la radio. Cantarețul a…

- Biroul de Statistica al Uniunii Europene arata ca din 2012 și pana in 2022 ponderea tinerilor care renunța la studii sau care nu urmeaza cursuri de formare dupa varsta majoratului a scazut de la 13% la 10%. Statistica europeana precizeaza ca procentul baieților care renunța timpuriu la studii este…