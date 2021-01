Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul UMF Cluj, Anca Buzoianu, s-a vaccinat și ii indeamna pe toți sa faca asta. ”Parafrazandu-l pe Descartes. Ma vaccinez, deci gandesc, gandesc, deci exist”, a scris Anca Buzoianu.Cei mai mulți studenți de la Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca s-au vaccinat…

- Calificat de presa europeana drept un discurs emotionant, Angela Merkel a spus ca 2020 a fost cel mai greu din cei 15 ani de mandat. „Ce an am avut! In 2020, am avut ceva ce a venit peste noi, fara sa ne asteptam. Un virus necunoscut care ne-a invadat trupurile si vietile. Ne-a lovit in ceea ce aveam…

- Ștefania a avut astazi doua motive de sarbatoare. Pe langa bucuria primei zile de Craciun, iubita lui Speak a implinit și varsta de 24 de ani. Artistul i-a transmis un mesaj emoționant, de dragoste partenerei lui de viața.

- Steliano Filip (26 de ani), fotbalistul lui AE Larisa, a postat un mesaj emoționant pentru soția sa, Bianca, cu ocazia zilei de naștere a acesteia. Steliano și Bianca sunt casatoriți din 2017, dupa ce au inceput o relație in urma cu aproximativ 6 ani. Sambata, de ziua de naștere a Biancai, Steliano…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis este primul lider de stat care a felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria in cadrul scrutinului prezidențial din 15 noiembrie. Klaus Iohannis a publicat un mesaj in acest sens pe pagina sa de Twitter. „O felicit pe Maia Sandu pentru ciștigarea alegerilor prezidențiale.…

- Rezultatele finale ale numararaii voturilor in SUA, in urma alegerilor prezidențiale, inca nu au fost anunțate, iar liderul PLDM, Vlad Filat, deja il felicita pe unul dintre cei doi candidați, Joe Biden, cu victoria. In context, Filat il numește pe Biden prieten al Republicii Moldova.

- Bucurie mare in familia Mirelei Vaida! Alexandru, soțul vedetei, iși aniverseaza astazi ziua de naștere. Iar cum un astfel de eveniment nu avea cum sa treaca fara sa nu fie sarbatorit, frumoasa prezentatoare de televiziune i-a transmis un mesaj partenerului ei, in direct!

- Absența lui Liviu Dragnea din viața Irinei Tanase se simte, caci blonda nu mai poate rezista departe de el. Astfel ca, la ceas de seara, a ales sa ii transmita public un mesaj fostului lider PSD, aflat dupa gratii.