Stiri pe aceeasi tema

- Snoop Dog s-a filmat in timp ce danseaza pe una dintre manelele lui Florin Salam, iar reacția cantarețului din Romania nu a intarziat sa apara. Ce mesaj i-a transmis Florin Salam lui Snoop Dog, pe Instagram

- Rapperul american Snoop Dogg a postat pe Instagram un video in care asculta o melodie cantata de Florin Salam. Postarea artistului a strans zeci de comentarii de la romanii entuziasmati ca americanul asculta manele.

- Snoop Dogg a starnit un val de reacții dupa ce, recent, s-a postat pe Instagram fumand trabuc și mișcandu-se pe maneaua lui Florin Salam, „Acum Dupa Pandemie Nici Lumea Nu Va Mai Știe”. Snoop Dogg a primit multe comentarii, in special in limba romana, dar nici insuși artisul caruia ii aparține piesa,…

- Celebrul rapper american Snoop Dogg s-a filmat in timp ce asculta o manea cantata de Florin Salam. Snoop Dogg a postat un clip video, pe Instagram, in timp ce asculta maneaua „Acum dupa pandemie”, lansata de Florin Salam in vara anului 2020. Postarea a adunat in scurt timp peste jumatate de milion și…

- Muzica romaneasca pare sa cucereasca din ce in ce mai multe staruri internaționale. Dupa ce Jean-Claude Vam Damme s-a filmat dansand pe o piesa a trupei Morandi, acum, rapperul Snoop Dogg face show pe pagina sa de Instagram. Acesta s-a filmat in timp ce fumeaza și asculta o piesa de-a manelistului…

- Rapperul Snoop Dogg, unul dintre cei mai cunoscuți cantareți din lume, a devenit viral printre fanii din Romania cu una dintre postarile sale. Calvin Cordozar Broadus jr, pe numele sau real, Snoop Dogg a postat pe Instagram un clip cu doar cateva minute inainte sa apara la un concurs TV din Los Angeles.…

- OnePlus a anunțat The Phone Dome Concert, un eveniment interactiv, alimentat de dispozitivele OnePlus, care va fi gazduit in Danemarca și transmis in direct pe rețelele sociale OnePlus pe 4 decembrie, la ora 20:00. Intr-un an in care conexiunile interumane au suferit cel mai mult, OnePlus a vrut sa…

- La fel ca multe dintre vedetele din Romania, Delia este extrem de revoltata de situația artiștilor care au ramas fara venituri din cauza restricțiilor impuse pe fondul pandemiei de coronavirus. Cantareața nu a mai ezitat și a transmis un mesaj dur pe Internet.