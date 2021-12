Anamaria Prodan scoate la iveala noi amanunte despre casnicia cu Laurențiu Reghecampf. Impresara spune ca antrenorul a fost șantajat de Corina Caciuc și in ziua in care și-au reinnoit juramintele. Se pare ca acesta a fost și motivul pentru care ar fi disparut de la petrecere.„Daca nu are voie sa vina acasa sa-și vada copilul, inseamna ca nu are voie nici telefonul in mana sa-l țina. Tot orașul se distreaza! Cand ajungi așa, mai bine te bagi sub pamant, dispari undeva sa nu te vada nimeni”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars, citat de Spynews.„L-am intrebat de ce a transferat banii copiilor…