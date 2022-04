Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a efectuat o intervenție transfrontaliera terestra SMURD pentru a transporta doi nou-nascuți prematur in virsta de o luna jumatate din Republica Moldova la Huși, Romania. Conform IGSU, bebelușii și mama acestora sint refugiații din Ucraina, care au fost…

- Ieri a fost prima zi de la inceptul razboiului din Ucraina cind a fost inregistrat un flux scazut de traversari ale cetațenilor, pe segmentul moldo-ucrainean, a declarat astazi șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Alexandru Oprea. De asemenea, pe 17 martie, opt autocare cu cetațeni…

- Peste 400.000 de cetațeni ucraineni s-au refugiat in Romania de la inceputul razboiului și pana in prezent, iar societatea civila, autoritațile, mediul privat și organizațiile non-profit s-au mobilizat constant pentru a-i sprijini. In acest context, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanța de Urgența nr.…

- Potrivit prevederilor art. X din OUG nr.20 2020, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a deschis un cont distinct de disponibil in lei la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, precum si conturi in lei si valuta la Banca Comerciala Romana, pentru acordarea…

- Cazezi refugiați din Ucraina? Cum primești bani de la stat? Guvernul a aprobat ajutorul pe care il va acorda romanilor care gazduiesc refugiați din Ucraina. Este vorba despre o suma de bani care va acoperi o parte din cheltuielile cu hrana cetațenilor ucraineni, ajunși in Romania. Sprijinul financiar…

- Guvernul a aprobat, luni, masuri pentru a incuraja donatiile pentru refugiatii din Ucraina, prin intermediul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Sumele reprezentand donatii in bani se deduc integral din rezultatul fiscal, in cazul platitorilor de impozit pe profit, respectiv se…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, duminica, acordarea de asistenta internationala pentru Ucraina din stocurile constituite ca rezerve de stat, potrivit Agerpres. „Se aproba acordarea de asistenta internationala, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, din stocurile constituite…

- Parteneriatul dintre Instituția Prefectului – județul Suceava și Societatea de Cruce Roșie – filiala Suceava funcționeaza și produce primele rezultate. Pe parcursul a circa 12 ore, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Bucovina” a primit din donații și a distribuit rapid catre cetațenii refugiați…