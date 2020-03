Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza raspandirii epidemiei de coronavirus, Banca Centrala a Coreei de Sud (BOK) va pune in carantina bancnotele timp de doua saptamani pentru a inlatura orice urma de coronavirus, iar unele ar putea fi arse, noteaza Agerpres citand Reuters. Cu peste 7.000 de oameni infectați cu noul coronavirus…

- Rusia si-a sfatuit marti cetatenii sa nu calatoreasca catre Italia, Iran si Coreea de Sud din cauza raspandirii epidemiei cu noul coronavirus in aceste tari, scrie AFP, potrivit news.ro.Autoritatile recomanda oamenilor sa nu calatoreasca "pana la stabilizarea situatiei", potrivit unui mesaj…

- Parlamentul European a recomandat angajatilor, care au calatorit in ultimele 14 zile in regiunile din nordul Italiei afectate de coronavirus, sa ramana acasa in autoizolare. Angajatii Parlamentului European sunt sfatuiti sa lucreze de acasa daca au calatorit recent in regiunile italiene Lombardia, Piemont,…

- Napoli și Barcelona se intalnesc astazi, de la ora 22:00, in turul optimilor de finala din UEFA Champions League. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. ...

- In Galati sunt in acest moment trei persoane in carantina, dupa ce tocmai ce au sosit din Italia cu un microbuz unde se afla o buzoianca de se pare ca a intrat in contact cu un bolnav de coronavirus. Alte 17 persoane, revenite din China au iesit din carantina recent.

- Numprul persoanelor infectate cu coronavirus in Italia crește alarmant de la o ora la alta. Zeci de mii de oameni, din 12 orașe, nu mai au voie sa-și paraseasca localitațile. Cei care nu se supun „vor fi pedepsiți”.

- Autoritatile italiene au organizat o reuniune de urgenta, dupa anuntul primului european ucis de coronavirus, iar cifrele date publicitatii sunt extrem... The post Peste 50.000 de oameni din 10 orase din Italia, dintr-o regiune plina de romani, in carantina din cauza epidemiei de coronavirus appeared…

- Sedinta de urgenta a autoritatilor, pe tema gripei din Capitala! Alarmati de numarul urias de imbolnaviri, chiar de la inceputul sezonului, reprezentantii Ministerului Sanatatii iau masuri drastice si fac apel la populatie!