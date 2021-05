Ce mașini au cumpărat românii în primele patru luni ale anului În primele 4 luni ale acestui an piața mașinilor noi a scazut cu 14%, dar marci precum Toyota și Ford au fost pe plus, în timp ce Dacia și Renault au avut scaderi mult peste media pieței, arata datele APIA. Segmentul SUV a ajuns sa aiba 45% din piața, iar la combustibil, dieselul a scazut spre 26%, iar electricele au atins un nou maxim.



Logan, Duster și Sandero de la Dacia au fost cele mai vândute mașini, fiecare trecând de 1.000 de unitați, pe o piața ce a totalizat 27.200 de mașini. Skoda Octavia a fost cea mai vânduta mașina a unei marci straine, în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

