Ce masina prefera fiecare tara din Europa in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Pe durata verii, aproximativ 65% dintre clienții companiilor de inchirieri auto sunt romani care traiesc si muncesc in afara țarii și se reintorc pentru a-și petrece concediul de vara in Romania. Conform datelor statistice oferite de agenția B Smart – Rent a Car din București, romanii inchiriaza mașini…

- Inmatricularile de autoturismele second hand au scazut, in primul trimestru al anului, cu 5,84%, pana la 120.641 de unitati, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, reiese din statistica Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). În primele trei luni din anul…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a crescut in primele trei luni ale anului cu 28,5%, la 28.643 unitati, in timp ce in cazul masinilor second-hand s-a inregistrat o scadere de 5,8%, la 120.641 unitati, potrivit datelor ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. …

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a crescut in primele trei luni ale anului cu 28,5%, la 28.643 unitati, in timp ce in cazul masinilor second-hand s-a inregistrat o scadere de 5,8%, la 120.641 unitati, potrivit datelor ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din ROMANIA.…

- Industria auto germana trebuie sa investeasca semnificativ in dezvoltarea masinilor electrice si a facilitatilor de productie pentru baterii in Europa, pentru a face fata concurentei pe plan global, a afirmat ministrul Economiei, Peter Altmaier, intr-un interviu aparut in publicatia Bild. Producătorii…

- In cursa pentru viitorul autoturism de succes, Dacia inca intarzie cu o mașina electrica. Pana va fi un anunț oficial in acest sens, te poți bucura de un concept creat chiar la Pitești. Conform lui Jean Christophe Kugler, președinte Dacia pe Europa, compania ia in calcul dezvoltarea unui model electric…

- Romania's new automotive sales over January - February this year were 19.4 percent up from the same period of 2017, to 20,566 units; cars account for 16,500 units of total deliveries, shows data released on Thursday by the Association of Automotive Manufacturers and Importers (APIA). Dacia tops…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca, la zece ani de la preluarea pachetului majoritar de actiuni la Automobile Craiova, compania Ford a devenit un investitor redutabil in Romania si a contribuit la dezvoltarea industriei automobilului, principala ramura a economiei tarii noastre.…