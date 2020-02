Stiri pe aceeasi tema

- Kuki Barbuceanu, reprezentantul Vier Pfoten, a intrat in direct prin telefon la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, unde a facut declarații despre cainii gasiți la locuința Cristinei Țopescu, mare iubitoare de animale. "Doi caini au fost gasiți morți in casa, iar in curte erau patru caini, grași, pentru…

- BUCUREȘTI, 13 ian - Sputnik, Dragoș Dumitriu. Decesul uneia dintre cele mai cunoscute realizatoare TV din Romania a bulversat opinia publica – mai ales ca intreg contextul este bizar. Vedeta TV a zacut moarta in casa mai multe zile, posibil chiar aproximativ trei saptamani – și a fost descoperita…

- Doliu in lumea filmului! Actorul Edd Byrnes, cunoscut pentru rolurile din filmul „Grease” si din serialul „77 Sunset Strip”, a murit joi (9 ianuarie), la varsta de 87 de ani. Vestea trista a fost confirmata de fiul lui pe Facebook, potrivit click.ro. In anii 1950, el a devenit unul dintre cei mai cunoscuti…

- "Cele mai rele temeri ale noastre au devenit realitate", au scris reprezentantii gradinii zoologice, miercuri, pe Facebook. Cel putin 30 de maimute au murit, potrivit Politiei. Un incendiu a facut ravagii, putin dupa miezul noptii, la Casa maimutelor din aceasta gradina zoologica, situata…

- Leibman a castigat in cariera premii Emmy si Tony intr-o cariera intinsa pe sase deceni, dar este cunoscut de publicul larg mai ales pentru rolul jucat in serialul "Friends", scrie stirilekanald.ro. Citeste si Soc in lumea cinematografiei. A murit o vedeta de la Hollywood. Toata lumea i-a…

- Un incendiu de proporții a distrus din temelii casa familiei Sharp, din localitatea Gentry, statul Arkansas.Incendiul care a distrus casa n-a fost decat o parte a tragediei soților Sharp. Copilul lor, Loki Sharp, in varsta de aproape doi ani, pe care parinții l-au scos in siguranța din casa cuprinsa…

- Cornel Galeș se indrepta spre o familie de romani, pentru a sarbatori 1 Decembrie. Soțul Ilenei Ciuculete nu purta centura, impactul a fost extrem de puternic și astfel, s-ar fi produs pe loc decesul, informeaza Romania TV. Chiar daca au existat dubii cu privire la veridicitatea informatiei,…

- Primarul PSD din orasul Pucioasa (Dambovița) Constantin Ana este de parere ca PSD, „care de ceva timp se degradeaza intr-un ritm alert”, trebuie sa se trezeasca: „Adio Viorica! Adio Rovana!”. Primarii repara greșelile conducerii PSD de 3 ani, susține acesta și au devenit „paria ai societații”.„Punct!…