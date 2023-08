Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria este una dintre destinațiile favorite de vacanța ale romanilor, dar lucrurile par a se fi schimbat radical fața de anii trecuți. Tot mai mulți romani se plang de faptul ca bulgarii ridica instant mașinile parcate la Nisipurile de Aur.In toata stațiunea este plin de semne cu ”Parcarea interzisa”,…

- Romanii trebuie sa știe care este PIN-ul care ii poate lasa fara bani. PIN-ul a fost creat pentru a securiza tranzacțiile și pentru a face extrem de dificile aceste tranzacții pentru persoanele neautorizate. Ei bine, daca PIN-ul este unul slab, puteți ramane oricand fara banii din cont. Codul PIN care…

- Orice roman și-ar dori sa exista autostrazi de mare viteza și sa nu fie amendați daca circula cu viteza mare, dar pana se va intampla asta va mai dura ceva. Ți-ai putea imagina ca ești penalizat pentru ca circuli cu mai puțin de 120 km/h pe autostrazi? In Abu Dhabi se intampla acest lucru, find […]…

- Unul dintre cele mai ample programe de sprijin pentru romanii cu venituri mici este acum in dezbatere cu Comisia Europeana. Pana acum, persoanele defavorizate primeau direct alimente, dar de acum inainte acestea ar putea fi inlocuite cu tichete valorice, o masura ce ar ajuta marile hipermarketuri.

- Directorul general al Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale "Ion I.C. Bratianu" al Academiei Romane, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, a afirmat miercuri, la o dezbatere dedicata romanilor din Ungaria, ca, la 100 de ani de la Trianon, romanii din aceasta tara sunt "pe cale de disparitie"."La…

- Minivacanța de 1 iunie și de Rusalii 2023: Ce beneficii au romanii care lucreaza in aceasta saptamana Minivacanța de 1 iunie și de Rusalii 2023: Ce beneficii au romanii care lucreaza in aceasta saptamana Romanii care lucreaza in minivacanța de 1 iunie și de Rusalii au un numar de beneficii. Romanii…

- Romanii care vor vrea sa iși vanda casa trebuie sa știe ca asta nu se va mai face ca pana acum. S-a schimbat legea, de ce act ai nevoie pentru a vinde o casa. Așadar, care este noutatea de care trebuie sa aiba habar toti romanii. Klaus Iohannis a promulgat legea. De ce act ai […] The post S-a schimbat…

- S-a aflat ce animale nu mai au voie romanii sa creasca in curte. Legea s-a schimbat, iar pedepsele sunt aspre. Toate amanuntele se regasesc intr-un proiect de lege care urmeaza sa intre in dezbatere. Se considera ca este cruzime creșterea acestor animale. Se da lege. Ce animale nu mai au voie romanii…