Stiri pe aceeasi tema

- De cand s-a mutat in Finlanda, Narcisa Suciu s-a retras din showbiz si duce o viata complet noua, alaturi de fiica ei, Daria. Recent intoarsa in tara, artista a povestit despre ce schimbari au avut loc in viata ei si daca va ramane sau nu in Romania.

- Facea senzatie in fiecare zi pe Instagram cu zeci de filmulete, dar acum a disparut din peisajul monden. Apare din ce in ce mai rar, iar fanii au fost pusi pe ganduri. Oare Gianluca, pentru ca despre acesta este vorba, se confrunta cu probleme de sanatate?

- Conceptul de transformare a zonei dintre Star si Modarom in piata pietonala a fost prezentat in ultima sedinta de Consiliu Local. Noul spatiu a fost regandit ca un spatiu public, ca o piata in fata Prefecturii, care va fi contrapunctul Pietei Sfatului, un al doilea pol urban la capatul strazii…

- Alexandra Paulet, mama copilului de 8 ani disparut din Pecineaga, spune ca fiul ei era trist si probabil a plecat de acasa, informeaza romaniatv.net. Femeia a marturisit, intr un interviu pentru Antena Stars, ca se gandeste la mai multe variante, insa cea mai plauzibila este rapirea.Este posibil sa…

- Are peste 14 ani de cariera, peste 30 de piese, o iubita si o fetita acasa. Asa am descrie pe scurt viata lui Keo. Artistul și-a deschis sufletul, in exclusivitate pentru Star Matinal, iar oamenii au avut ocazia sa vada și alta latura de-a lui. Il cunoastem de la primii ani de viata, pana astazi. Cu…

- Antreprenorul în serie Elon Musk, care a fondat companii precum Tesla și SpaceX, a postat pe Twitter o imagine în care apare drapelul României lânga cel al statului Ciad, fiind intrigat de faptul ca cele doua steaguri sunt aproape identice, iar "lumea nu vorbeste despre…