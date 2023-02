Stiri pe aceeasi tema

- Alexia, adolescenta din Botosani de 15 ani care a fost ranita grav in accidentul de autocar de la Pascani s-a intors la scoala. Dupa zeci de interventii chirurgicale si saptamani petrecute in spital, Alexia este bine si isi petrece timpul alaturi de cei dragi. „Dovada ca minunile exista…. E dimineata.…

- Alexia, adolescenta careia i-au fost replantate bratele in urma accidentului de la Pascani a declarat, la externarea din Spital de Copii „Sfanta Maria” din Iasi, ca are emotii, insa stie ca acasa ii va fi cel mai bine si abia asteapta sa isi vada prietenii. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Imagini emoționante: adolescenta cu brațele replantate. O echipa de medici de la Spitalul pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi a reusit, dupa 20 de ore petrecute in sala de operatie, sa replanteze bratele unei adolescente de 15 ani, ranita grav intr-un accident rutier.

- Miracol dupa accidentul din Pascani. Au aparut primele imagini cu Alexia, fata cu mainile amputate dupa ce autocarul in care se afla s-a rasturnat. Adolescenta de 15 ani a iesit pe holurile spitalului din Iasi insotita de medicul care i-a dat a doua sansa la viata si de asistente. Toti au zambetul pe…

- Consiliul Județean Buzau a ales sa se alature Campaniei de Donare de Sange pentru Alexia, fetița in varsta de 15 ani din Botoșani, care a suferit un grav accident de circulație in Pașcani (vezi AICI detalii). Astfel, angajați din aparatul propriu al Consiliului Județean Buzau au ințeles ca gestul lor…

- Angajați din aparatul propriu al Consiliului Județean Buzau se alatura Campaniei de Donare de Sange pentru Alexia, fetita in varsta de 15 ani din Botoșani, care a suferit un grav accident de circulație in Pașcani. Ei au ințeles ca gestul lor contribuie in mod semnificativ la salvarea vieții semenilor…

- Alexia Tudose este adolescenta careia medicii din Iași i-au replantat brațele dupa o operație care a durat 20 de ore. Fata este din Botoșani, face parte din Trupa Glamour și studiaza la Colegiul Național „August Treboniu Laurian“.

- O echipa de medici de la Spitalul pentru Copii Sfanta Maria din Iasi a reusit, dupa 20 de ore petrecute in sala de operatie, sa replanteze bratele fetei de 15 ani, una dintre victimele care se afla in autocarul rasturnat la intrarea in municipiul Pascani in noaptea de vineri spre sambata.Din fericire,…