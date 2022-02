Ce mai fac sindicatele? Daniel Sauca Doua articole recente m-au condus la intrebarea din titlu. In „Dilema veche”, Constantin Rudnițchi afirma ca „in Romania, sindicalismul se afla in dezechilibru. Este prea puternic și agresiv la instituțiile de stat și timid sau inexistent la companiile private. Lucrurile s-au așezat astfel incat liderii politici și cei sindicali sa o duca bine. Atat și nimic mai mult” (dilemaveche.ro). Nu știu daca putem generaliza. Prea puternic și agresiv in instituțiile de stat? In unele, tot mai puține, poate. In revista „22”, Raluca Alexandrescu susține ca „in Romania, din… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

