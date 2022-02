Ce lucruri trăznite au acasă vedetele noastre! FOTO/ Costi Ioniță are piramidă energetică pe acoperiș iar Delia scenă în living Cand vine vorba de propriile camine, vedetele dau mereu dovada de extravaganța. Multe viseza ori și-au ridicat vile așa cum au vazut in filme insa avem și exemple de case cu particularitați neobișnuite. Ce lucruri traznite au acasa vedetele noastre! Costi Ionița are o piramida energetica pe casa Mai in gluma, mai in serios, Costi Ionița și-a consolidate porecla de Faraonul dupa ce și-a instalat o piramida imensa pe acoperișul vilei de la Constanța. Sub care solistul considera ca se incarca cu energie naturala și inspirație. Ce lucruri traznite au acasa vedetele noastre! Delia are scena in living… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea Poftiți pe la noi: Poftiți prin țara din 31 ianuarie vine cu vedete noi, dar și cu o locație noua, „de multe stele”. De la Techirghiol, unde s-a filmat cu Zanni, Babana, Sony, Alex Velea, Speak și iubita sa, Ștefania, Nea Marin ș-a mutat la Olimp, la hotel Novum.

- Din 31 ianuarie, quiz show-ul „Prețul cel bun” continua pe Antena 1 cu sezonul al doilea al emisiunii. Saptamanal, de luni pana vineri, incepand cu ora 18:00, telespectatorii se vor putea bucura de un spectacol plin cu energie buna și caștiguri valoroase. Andrei Ștefanescu, primele declarații despre…

- Șapte copii și parinții lor locuiau in condiții inumane in centrul Bucureștiului! Este cazul pe care Dan Negru l-a facut public, iar primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a decis sa intervina. El a promis ca in doar 17 zile va reface imobilul și face in așa fel incat familia sa aiba o…

- Trebuie sa avem o corelare mai buna între Ministerul Finanțelor si Ministerul Justitiei în ceea ce privește bilanțul anual depus de catre companiile active, susține Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR). La nivelul lunii noiembrie 2021, spune…

- “Compania Akcent Development continua strategia de investitii pe piata imobiliara din Romania prin lansarea unui nou proiect rezidential in Bucuresti, Akcent City, de 810 locuinte, investitie de aproximativ 75 milioane de euro. Proiectul va fi construit in cartierul Bucurestii Noi din sectorul 1, in…

- Dan Negru a vorbit despre vedetele nevaccinate de la Revelion. Ce a spus celebrul prezentator despre persoanele publice chemate pe platourile de filmare care au ales sa nu se imunizeze impotriva virusului chinez? Dan Negru, marturii despre vedetele nevaccinate de la Revelion Liderul spectacolelor de…

- Oana Lis a anunțat ca ea și Viorel au fost externați din Spitalul „Matei Balș” din București, dupa infecția cu COVID-19. Ea s-a refacut, insa fostul primar al Bucureștiului inca urmeaza un tratament, este in recuperare. 10 zile a stat in spital. Sambata, 13 noiembrie, s-a aflat ca Viorel Lis și Oana…

- Incepand de miercuri, 17 noiembrie, Djordje Cirkovic nu mai este antrenorul echipei masculine de handbal HC Dobrogea Sud. Tehnicianul sarb a ales sa plece de la Constanta si se va intoarce acasa, in tara natala. „Ne pare rau ca nu-l vom mai avea alaturi si ca aceasta veste vine in plin sezon, insa ii…