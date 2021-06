Stiri pe aceeasi tema

- Muntenegru ar putea pierde o parte din teritoriu. A imprumutat un miliard de dolari de la chinezi, ca sa faca o austostrada care sa traverseze tara. La executie a venit tot o firma din China, care, din 2015 si pana acum, a facut 40 de kilometri de autostrada si a terminat banii. Muntenegru…

- Fostul ministru Cristian Diaconescu a comentat venirea președintelui SUA in Europa și a explicat ca atitudinea fața de China va starni dezbateri complicate atat la Summitul G7, cat și in cadrul NATO, pentru ca administrația Biden continua sa aiba „o poziție destul de severa” pe acest subiect, in…

- Fisker intenționeaza sa furnizeze primul vehicul electric pentru Papa Francisc anul viitor, a declarat compania. Noul Papamobil va avea caracteristici precum acoperiș solar și covoare din sticle de plastic reciclate din ocean. Fisker iși va converti SUV-ul complet electric pentru a fi utilizat de Papa,…

- Ambasadorii la UE ai celor 27 de state membre au decis miercuri ca persoanelor vaccinate din afara Uniunii, inclusiv din Marea Britanie, sa le fie permisa intrarea in UE pentru vacanțe și vizite, a anunțat un purtator de cuvant de la Bruxelles, citat de Washington Post. Ambasadorii au recomandat schimbarea…

- „AUR este rezultatul efortului colectiv de a oferi românilor o alternativa viabila a acelei clase politice, care deja formeaza un sistem”. De aceasta parere este președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), Vlad Bilețchi, care a declarat, în cadrul emisiunii…

- Daimler AG a prezentat joi EQS, fratele electric al berlinei sale de lux Mercedes-Benz Clasa S, primul dintr-o familie de mașini Mercedes-Benz construite pe o platforma dedicata vehiculelor electrice. Va fi pus in vanzare in Europa și Statele Unite in august, și in China in ianuarie. Vanzarile de mașini…

- NATO nu vede China ca pe un adversar si nu are niciun fel de logica de razboi rece, dar ascensiunea Chinei trebuie sa fie privita inclusiv dintr-un unghi securitar, fie ca este vorba de NATO sau de Uniunea Europeana, a declarat secretarul general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice, Mircea Geoana, potrivit…

