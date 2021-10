Stiri pe aceeasi tema

- Toate cele 35 de moschei din Koln, inclusiv cea mai mare moschee din Germania, vor avea dreptul sa transmita in dupa-amiezile de vineri in difuzoare chemarea la rugaciune, in urma unui acord intre orasul Koln si comunitatea musulmana pentru relaxarea restrictiilor, a anuntat luni municipalitatea.

- Fotbalistul primei representative a Romaniei, Andrei Burca, a acordat un interviu site-ului oficial al FRF , in care a prefațat meciul cu Germania din preliminariile CM 2022. “Suntem constienti ca o sa ne astepte o partida dificila impotriva unei echipe de top a lumii, nu numai a Europei. Din punctul…

- Un grup de 45 de tari, printre care Statele Unite, Canada si membrii Uniunii Europene, au cerut marti in fata Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) ca Rusia sa ofere explicatii dupa otravirea in 2020 a opozantului Aleksei Navalnii. Potrivit AFP, Moscova are la dispozitie 10 zile pentru…

- Rusia amenința sa blocheze in intregime YouTube pe teritoriul ei dupa suspendarea contului canalului RT in limba germana și a unui alt canal media apropiat, Der Fehlende Part. Acestea sunt acuzate ca au difuzat „informații false” legate de Covid-19. Moscova promite „toleranța zero pentru astfel de incalcari”.…

- Ceremonia de decernare a premiilor Emmy, care recompenseaza cele mai bune productii din industria de televiziune americana, a fost mutata in aer liber din cauza temerilor crescande legate de pandemia de coronavirus, dupa cum au anuntat organizatorii. Potrivit Reuters, gala, care va avea loc pe 19 septembrie,…

- Un tribunal rus l-a condamnat pe fratele criticului Kremlinului Aleksei Navalnii la un an de inchisoare cu suspendare pentru incitarea oamenilor sa incalce restrictiile anti-COVID-19, a anuntat avocatul sau Nikos Paraskevov pe Twitter. Potrivit Reuters, Oleg Navalnii a fost retinut in ianuarie ca parte…

- Controversatul gazoduct Nord Stream 2, destinat sa transporte gaze naturale din Rusia direct in Germania pe sub Marea Baltica, s-ar putea dovedi a fi depasit in curand, dupa cum a avertizat un inalt responsabil german pentru mediu. Potrivit dpa, citata de Agerpres, conducta de gaz, care este aproape…