Stiri pe aceeasi tema

- Un TikTok cu Selena Gomez e devenit viral. Modelul Connar Franklin a postat un video cu celebra artista, iar imaginile au starnit rapid reacțiile fanilor. In materialul video, Selena Gomez a glumit pe seama prietenilor ei și pe seama a ceea ce ei experimenteaza pe rețelele sociale in urma amiciției…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis marți majorarea ratei dobanzii de politica monetara și a dobanzii facilitații de depozit. Dobanda de politica monetara ajunge la nivelul de 1,50% pe an, de la 1,25% pe an, incepand cu data de 6 octombrie 2021; in ceea ce privește rata…

- Meme-urile, glumele și ironiile nu au incetat sa tot apara pe parcursul intregii seri, in contextul caderii rețelei mama Facebook și, totodata, a Instagram și WhatsApp. Aplicațiile nu au funcționat timp de aproximativ 6 ore. In plus, Mark Zuckerberg ar fi inregistrat pierderi de circa 6 miliarde de…

- O plimbare in mare viteza cu scuterul pe apa este o bucurie de care oricine merita sa se bucure. Totuși, in cazul a doi pasageri supraponderali plimbarea a pus ceva dificultați, scrie ro-viral.video. Prietenii lor au filmat intreg momentul, scuterul nu a rezistat sub presiunea greutații. Din fericire…

- Cea mai indragita cantareața de peste hotare, Beyonce, a marturisit cine a fost acea persoana care a ajutat-o sa porneasca pe drumul muzicii. Intr-un interviu acordat Ellen Show, aceasta a spus ca era la inceput foarte timida, insa profesoara ei de dans a 15incurajat-o sa cante. „Eram chiar timida la…

- Cum va fi privit 9/11 dupa ce vor fi trecut 100 de ani? Va fi vazut ca o tragedie dramatica dar în definitiv minora sau ca un punct de cotitura care a schimbat SUA și a alterat traiectoria politicii mondiale în moduri fundamentale? Vor privi generațiile viitoare acea zi ca pe o consecința…

- Actrita Jennifer Aniston prefera sa se inconjoare de persoane vaccinate anti-coronavirus. Aceasta a marturisit recent ca s-a indepartat de prietenii care au refuzat sa se imunizeze. Intr-un interviu, publicat marti de revista americana InStyle, actrita in varsta de 52 de ani a marturisit ca s-a indepartat…

- Peste jumatate dintre romani se declara multumiti de relatiile cu persoanele apropiate (familie, prieteni sau partener), locul de munca actual si mediul de lucru, reiese dintr-un studiu de specialitate. Conform cercetarii Reveal Marketing Research, in luna 2021, o pondere de 50% dintre romani au afirmat…