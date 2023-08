Stiri pe aceeasi tema

- Prima reactie a lui Gigi Becali, dupa UTA – FCSB 2-1. Patronul de la FCSB a facut si el referire la faza in care George Gaman a acordat penalty. Gigi Becali a lansat un atac la fratele lui Szabolcs Kovacs, cel care a fost in camera VAR. De asemenea, Becali a avut un discurs vehement […] The post Gigi…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a criticat tactica antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii dupa eșecul cu UTA, scor 1-2. Rproșurile lui Becali pentru antrenori se inmulțesc. Dupa criticile de la finalul meciului cu Nordsjaelland, scor 0-2, patronul roș-albaștrilor considera ca Charalambous…

- Reactia lui Gigi Becali, dupa chinul din FCSB – CSKA 1948 Sofia 3-2. Patronul de la FCSB a spus ca nu a avut nicio emotie, chiar daca bulgarii au condus cu 2-1 si puteau trimite meciul in prelungiri. Gigi Becali a spus ca nu a avut emotii si ca era sigur ca echipa sa castiga […] The post Reactia lui…

- Mihai Stoica nu s-a putut abtine dupa meciul CSKA 1948 Sofia – FCSB, scor 0-1, din prima mansa a turului 2 preliminar din UEFA Conference League. Oficialul vicecampioanei Romaniei i-a criticat pe jucatorii antrenati de Elias Charalambous si Mihai Pintilii. Florinel Coman a ajutat-o pe FCSB sa plece…

- Mihai Stoica a reactionat dupa amenda primita de la Comisia de Disciplina a FRF. Managerul general de la FCSB a primit un avertisment si trebuie sa plateasca suma de 5000 de lei. Pe langa Mihai Stoica, Gigi Becali si Ioan Varga au fost si ei amendati de Comisia de Disciplina. Patronul de la FCSB trebuie…

- Gigi Becali a dezvaluit adevaratul motiv pentru care Deian Sorescu a plecat de la FCSB. Patronul ros-albastrilor a spus ca, desi Sorescu a fost un jucator bun, nu a fost de acord sa plateasca 900.000 de euro pentru transferul definitiv de la Rakow. Deian Sorescu si-a luat ramas bun de la FCSB printr-un…

- Gigi Becali este gata sa-l transforme pe Vlad Chiriches in cel mai bine platit jucator din Liga 1. Patronul ros-albastrilor e pregatit sa „sparga banca” pentru salariul fundasului central de la Cremonese, fiind dispus sa-i ofere anual suma de 500.000 de euro. Vlad Chiriches se afla pe radarul celor…

- Gigi Becali s-a enervat la negocierile cu Arnold Garita. Patronul de la FCSB voia sa-l transfere pe atacant la formatia ros-albastra, insa pretentiile financiare ale acestuia au fost mult prea mari. Latifundiarul din Pipera a dezvaluit ca transferul acestuia a picat, insa a pus ochii pe un alt varf…