Stiri pe aceeasi tema

- Frații Andrew și Tristan Tate au dat lumii o veste uluitoare, dezvaluind planuri incredibile pentru viitor. Cei doi antreprenori de succes au anunțat un proiect mareț, care a captat atenția opiniei publice. Milionarii intenționeaza sa construiasca propria planeta.

- Vladimir Cupara (29 de an), cel mai important transfer al verii pentru cei de la CS Dinamo, a vorbit despre obiectivele pe care le are alaturi de „dulai” in noul sezon la reunirea echipei. Adus vara aceasta de la Veszprem, portarul naționalei Serbiei este incantat de mutarea la București, unde spera…

- Legiunea ''Libertatea Rusiei'', un batalion de paramilitari voluntari, planuieste noi operatiuni in zona de frontiera a Rusiei, a declarat un purtator de cuvant al grupului, transmite duminica dpa.

- NASA intentioneaza sa dezvolte tehnologii de exploatare a resurselor de pe Luna, care vor include initial oxigen si apa si care vor fi extinse ulterior la extractia de fier si de minereuri rare, in contextul in care agentia spatiala americana a intreprins deja anumiti pasi pentru a putea sa realizeze…

- Sebastian Dobrincu, in varsta de 24 de ani, formeaza un cuplu cu Ioana Ignat de mai bine de un an. Tanarul antreprenor nu are planuri de casatorie momentan, insa a spus ce parere are despre contractul prenupțial.Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, doi dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din…

- Cornel Șfaițer, președintele clubului din Copou, a fost invitat in studioul GSP la „Prietenii lui Ovidiu”. Susține ca echipa are nevoie de un buget de cinci milioane de euro pentru Liga 1, dublu fața de cat a avut in „B” si dezvaluie ca e dinamovist inca din copilarie, cand ii avea ca idoli pe Dumitrache,…

- Pe masura ce se apropie ziua primului examen important din viața elevilor claselor a VIII-a, emoțiile cresc alarmant. Mintea lor incepe sa se indrepte spre ultimele pregatiri și unii pot intra in panica pentru ca simt ca nu sunt suficient de pregatiți, in timp ce alții sunt liniștiți și increzatori…

- Romanii nu vor mai avea voie sa creasca un anumit fel de animale in curte. Cei care nu respecta legea vor primi amenzi aspre. Așadar, ce animale nu vei mai putea crește in curte. Anunțul care i-a debusolat pe toți romanii. Este interzis sa mai crești acest tip de animale in curte. Cei care nu […] The…