Ce învață danezii despre români: „Fac sex cu mamele lor” Elevii de la o școala din Danemarca invața despre romani ca sunt cerșetori, dependenți de droguri și fac sex cu mamele lor. Deși este vorba despre o opinie literara a unui autor, faptul ca o astfel de lectura a devenit obligatorie la o școala din Copenhaga i-a revoltat pe romanii din Diaspora daneza. ”Det er rumænere, de er pulesvin, et land af tiggere og narkomaner, de knepper deres egen mor.” „De kommer i busser herop og er lommetyve og laver indbrud, fylder bussen og kører hjem til sigøjnerland og knepper deres mor igen, sadan er det med rumænere”. Traducere: Sunt romani, sunt ticaloși, o țara… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

