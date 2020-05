Stiri pe aceeasi tema

- Casa cu șase dormitoare se intinde pe aproximativ 5.800 de metri patrați. Are un jacuzzi de 10 persoane, pardoseala din calcar, piscina și o punte pe malul oceanului. Citește și: Vaccinul impotriva COVID 19 finantat de Bill Gates a fost testat pe 40 de voluntari Achiziția cuplului american…

- “Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) inca nu știe cum sa compenseze inghețarea finanțarii americane, principalul sau sponsor, dupa ce Donald Trump a acuzat organizația ca este infeudata Beijingului. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a intrat intr-o noua zona de puternice turbulențe, dupa inghețarea…

- Ziarul Unirea Giganții farmaceutici se aliaza pentru a dezvolta un VACCIN impotriva COVID-19: Ar exista potentialul de a furniza milioane de doze pana la sfarsitul lui 2020 Marile companii farmaceutice, Pfizer si BioNTech au anuntat marti, 14 aprilie, ca vor dezvolta impreuna un vaccin impotriva noului…

- Unde dai și unde crapa... Faptul ca mulți dintre membrii OMS au legaturi financiare cu Fundația Gates este revelator pentru tot ceea ce se petrece in aceste zile, nu numai la noi, ci si aiurea, in lume, chiar daca nu este surprinzator. OMS a dat startul pandemiei, al inchiderii oamenilor in case, al…

- Bill Gates nu a menționat numele lui Trump, insa președintele SUA a declarat recent faptul ca ar putea decide sa reporneasca economia țarii și in același timp sa respecte distanțarea sociala. Omul de afaceri american este printre cei mai activi lideri tehnici care incearca prin resursele sale sa…

- Mastercard se alatura inițiativei Asociației Daruiește Viața de combatere a coronavirusului COVID-19 in Romania, care a anunțat ca toate donațiile primite incepand cu data de 11 martie vor fi redirecționate catre sprijinirea eforturilor derulate de instituțiile care gestioneaza criza, pentru consolidarea…

- Mastercard se alatura inițiativei Asociației Daruiește Viața de combatere a coronavirusului COVID-19 in Romania, care a anunțat ca toate donațiile primite incepand cu data de 11 martie vor fi redirecționate catre sprijinirea eforturilor derulate de instituțiile care gestioneaza criza, pentru consolidarea…

- Mastercard se alatura initiativei Asociatiei Daruieste Viata de combatere a coronavirusului COVID-19 in Romania, care a anuntat ca toate donatiile primite incepand cu data de 11 martie vor fi redirectionate catre sprijinirea eforturilor derulate de institutiile care gestioneaza criza, pentru consolidarea…