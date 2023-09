Ce înseamnă reconfirmarea ratingului Fitch pentru România: ”Este o veste bună și o veste proastă în același timp” Agentia de rating Fitch a reconfirmat, vineri, ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta, precum si perspectiva stabila a economiei. In urma anunțului, Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a facut in weekend o intervenție pe Facebook, in care a semnalat ca tara se afla pe drumul cel bun si ca suntem priviti cu incredere de investitori si de partenerii internationali. Acesta a adaugat ca reconfirmarea ratingului Romaniei este o veste excelenta și ca vine ca o recunoaștere a eforturilor Guvernului de a controla deficitul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

