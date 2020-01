Ce înseamnă o alimentaţie sănătoasă Din cauza evolutiei noastre ca specie, in toate domeniile de activitate, fie el tehnologic, medical, economic sau infrastructural, mancarea si implicit mancatul au devenit dintr-o necesitate de supravietuire si reproducere in principal si in plan secundar o placere, intr-o activitate care se aseamana in multe cazuri cu un viciu, la cat de mult rau poate aduce sanatatii, atat fizice cat si psihice. Acest lucru are o stransa legatura si cu usurinta cu care ne procuram in zilele noastre mancarea si cantitatea imensa de alimente si produse alimentare pe care le avem la dispozitie. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

