Ce înseamnă LMAO și LMFAO în română Pe rețelele de socializare apar mereu termeni noi, majoritatea preluați din limba engleza. De multe ori nici nu se știe de unde provin și care este semnificația lor. In situația acesta se afla și termeni ca LMAO și LMFAO, doua abrevieri despre care nu se știe prea bine ce inseamna. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Daca legea criminala votata de PSD intra macar o secunda in vigoare, toate agentiile de rating o sa retrogradeze instantaneu Romania la categoria junk (nerecomandata investitiilor). Acolo nu se judeca in termeni de populism sau nu, ci in termeni matematici si economici. Ce inseamna aceasta retrogradare…

- Prescurtarile par sa ne faca viața mai ușoara, iar pentru unii, acest lucru este chiar la moda, mai ales pe rețelele de socializare. Dar oare știe toata lumea ce inseamna, de exemplu, BFF?

- Exercitiu lingvistic inedit! Cuvinte care au disparut din limba romana in ultimii zeci de ani Punem pariu ca nu stii ce inseamna?! Cuvinte care au disparut din limba romana Intr-o Romanie in care auzim din ce in ce mai des cuvinte preluate din limba engleza, lingvistii incearca, pe cat posibil, sa readuca…

- Astazi, 24 august, s-a desfașurat proba scrisa la limba și literatura romana din examenul de Bacalaureat. La sesiunea de toamna, s-au inscris 301 absolvenți de liceu din județul Neamț și s-au prezentat 236 de candidați. La un centru de examen din municipiul Piatra-Neamț s-a prezentat un tanar care nu…

- Simona Halep a truimfat la turneul WTA de la Praga. In finala,tenismena romana s-a impus cu 6-2, 7-5 in fața belgiencei Elise Mertens.Jucatoarea romanca a caștigat al doilea turneu din acest an, dupa cel de la Dubai, in februarie.

- Odata cu sarbatorirea Zilei Imnului National al Romaniei, ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, si secretarul de stat, chestor-sef de politie Bogdan Despescu, au participat la evenimentul de prezentare a noilor achizitii de echipament, armament si munitie, care vor intra in dotarea politistilor,…

- Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație a publicat modele de structura de subiect și baremul de evaluare și de notare de la Evaluare Naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a, anul școlar 2020-2021. In 16 iulie 2020, C.N.P.E.E. a publicat modelele pentru proba scrisa la disciplinele:…

- Conform statisticii Ministerului Educatiei Nationale, rata de promovare in judetul Constanta a crescut cu 2,25 , dupa rezolvarea contestatiilor.In primul rand trebuie precizat ca dupa contestatii s a dublat numarul absolventilor care au incheiat examenul maturitatii cu nota maxima. Daca initial au fost…