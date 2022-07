Ce înseamnă întârirea dolarului pentru economia globală Nivelul dolarului american este la cel mai ridicat nivel din ultimele doua decenii, devalorizand monedele din intreaga lume si tulburand perspectivele pentru economia globala, deoarece impacteaza totul, de la costul unei vacante in strainatate la profitab Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La 4 iulie SUA aniverseaza Ziua independenței, o sarbatoare federala care celebreaza adoptarea Declarației de independența pe 4 iulie 1776 fața de Regatul Marii Britanii. De la obținerea independenței și pana in prezent SUA și-au consolidat constant puterea militara și economica atat pe plan intern…

- Scandalul este enorm si, macar de data asta, chiar pe buna dreptate: Brian Deese, directorul extrem de influentului Consiliu Economic National al SUA, a vorbit despre „ordinea liberala globala” punand-o in directa legatura, ca determinare si consecinte, cu criza energetica mondiala si in special cu…

- Vasile MARICA – președinte Federația Naționala a Sindicatelor din Finanțe: Economia la fondul de salarii nu inseamna venituri in plus Vasile MARICA – președinte Federația Naționala a Sindicatelor din Finanțe: Economia la fondul de salarii nu inseamna venituri in plus Referitor la masurile anunțate aseara…

- Legaturile care unesc economia globala și care au livrat bunuri din abundența in intreaga lume se destrama intr-un ritm inspaimantator. Invazia Rusiei in Ucraina și blocajele Covid Zero din China perturba lanțurile de aprovizionare, afecteaza creșterea economica și imping inflația la maximele ultimilor…

- Creșterea puternica a dolarului impinge economia mondiala intr-o incetinire sincronizata, prin creșterea costurilor de imprumut și alimentarea volatilitații de pe piețele financiare – și nu se intrevede prea mult ragaz la orizont. Rezerva Federala a SUA se angajeaza intr-o serie agresiva de creșteri…

- Porturile lumii sunt ravașite de epidemia de Covid-19 care a lovit din nou in China. Conform Bloomberg, comerțul global, care depașește 22 trilioane de dolari, a inceput sa se confrunte cu perturbari severe.

- Joe Biden a vorbit recent despre problemele economice pe care pandemia le-a lasat in urma ei. Președintele american susține ca razboiul izbucnit in Ucraina va continua sa afecteze economia mondiala, iar creșterea inflației este una dintre problemele deja resimțite puternic in toate țarile. Vladimir…

- Președintele american Joe Biden a vorbit despre problemele economice cauzate de pandemia de COVID-19 și invadarea Ucrainei de catre Rusia. El a avertizat ca razboiul va continua sa afecteze economia globala, relateaza CNN.