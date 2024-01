Stiri pe aceeasi tema

- Corpul de control al ministrului de Interne a finalizat raportul in urma verificarilor pe care le-a facut la Academia de Poliție dupa ce in luna noiembrie zeci de studenți au avut toxiinfecție alimentara. Raportul nu precizeaza care a fost cauza imbolnavirilor, insa propune o serie de masuri și anunța…

- Ministerul Educației, condus de Ligia Deca, inchide ochii la manevrele rectorului Universitații din București (UB), Marian Preda, pentru angajarea lui Bogdan Oprea, fost purtator de cuvant al lui Traian Basescu, ca referent cu atribuții de comunicare, in ciuda mai multor nereguli constatate de Corpul…

- Un barbat in varsta de 58 de ani a murit in urma unui incendiu izbucnit la o locuinta din judetul Olt, iar un altul a fost salvat de pompieri, care l-au scos din imobil. El avea arsuri pe fata si pe maini si a fost transportat la spital, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii…

- Stimați cetațeni și reprezentanți ai instituțiilor statului, Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF), Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și Siguranța Alimentelor A.N.S.V.S.A., Direcția Naționala Anticorupție (DNA) și Corpul de Control al Guvernului… PSD Campia Turzii prin prezenta, va aduce…

- A fi capabil sa comunici cu cainele tau este un lucru important pentru toți proprietarii de animale de companie. Nu numai ca vreți sa va asculte cainele atunci cand il strigați sau ii cereți sa stea jos sau sa se intinda, dar vreți și sa ințelegeți ce incearca sa va spuna prin propriul sau limbaj […]…

- Sectia de oncologie si compartimentul de hematologie au revenit de miercuri in vechea locatie, respectiv Corpul F al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia, de unde au fost mutate, in urma cu trei ani, dupa ce cladirea a fost transformata in izolator pentru pacientii infectati cu virusul SARS-CoV-2."Incepand…

- Armata israeliana a anunțat joi seara ca trupele sale „au finalizat incercuirea orașului Gaza”, in cadrul contraofensivei lansate impotriva Hamas, iar inginerii israelieni lucreaza pentru a localiza și neutraliza infrastructura subterana, explozibilii și alte amenințari ale Hamas. O incetare a focului…

- Societatea desemnata caștigatoare a licitației se poate apuca de lucru la Școala Generala numarul 15 din Timișoara, situata pe strada Chișodei nr.1/A. Aceasta va fi reabilitata, iar primaria a semnat contractul de execuție. Proiectul prevede menținerea destinației și a funcțiunii actuale de școala pentru…