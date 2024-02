Stiri pe aceeasi tema

- Simularea pentru Evaluarea Naționala 2024 va incepe luni, 5 februarie, iar Ministerul Educatiei a publicat sambata, 3 februarie, un ghid cu intrebari si raspunsuri privind corectarea digitalizata in premiera din acest an, informeaza Edupedu.Lucrarile elevilor de la simularile examenelor naționale 2024…

- Ministrul educatiei, Ligia Deca, a declarat sambata, 3 februarie, ca evaluarea digitalizata care se va face in premiera de luni, 5 februarie, la simularea pentru Evaluarea Naționala, nu influențeaza cu nimic metodologia clasica de pana acum, singura diferenta fiind ca lucrarea va fi secretizata automat…

- „FMI vine intr-o vizita pe care o face in fiecare an, normala. Vor intocmi un raport asupra situatiei Romaniei, cu lucrurile bune, cu lucrurile mai putin bune care se intampla in economia romaneasca”, a declarat Stefan-Radu Oprea, luni la Antena 3 CNN, intrebat despre vizita delegatiei FMI in Romania.…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat luni, in Prahova, ca sistemul de corectare digitalizata va fi folosit anul acesta la toate examenele nationale, inclusiv la simulari, informeaza AGERPRES . Ministrul Ligia Deca a precizat, in cadrul unei intalniri cu directori ai unitatilor de invatamant din…

- Sistemul de corectare digitalizata va fi folosit la toate examenele nationale și la simulari. Precizarile ministrului Educației Sistemul de corectare digitalizata va fi folosit anul acesta la toate examenele nationale, inclusiv la simulari, a declarat luni ministrul Educatiei, Ligia Deca Ministrul Ligia…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat luni, in Prahova, ca sistemul de corectare digitalizata va fi folosit anul acesta la toate examenele nationale, inclusiv la simulari, conform Agerpres.roMinistrul Ligia Deca a precizat, in cadrul unei intalniri cu directori ai unitatilor de invatamant din judet,…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat luni, in Prahova, ca sistemul de corectare digitalizata va fi folosit anul acesta la toate examenele nationale, inclusiv la simulari.Ministrul Ligia Deca a precizat, in cadrul unei intalniri cu directori ai unitatilor de invatamant din judet, ca a luat feedback-ul…

- Inspectoratul Școlar Județean Iași nu va organiza in acest an școlar simularile pentru Evaluarea Naționala și pentru examenul de Bacalaureat. Decizia vine in contextul in care reprezentanții Ministerului Educației au recomandat inspectorilor școlari sa renunțe la simularile județene ale examenelor,…