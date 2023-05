Ce înseamnă când visezi că mănânci fructe Semnificația viselor in care mananci fructe este de cele mai multe ori una pozitiva. Visele pot simboliza ca te afli intr-o perioada benefica și poți indrazni sa faci schimbari. Vezi ce inseamna cand visezi ca mananci fructe!Visele cu fructe simbolizeaza, de regula, prosperitate, bogație și liniște. Sunt printre cele mai frecvente vise și pot ascunde o serie de semnificații. Descopera ce inseamna cand visezi ca mananci fructe.Ce inseamna cand visezi ca mananci fructe din copacDaca visezi cum mananci fructe direct din copac, acest vis poate simboliza bani și caștiguri financiare. Te afli intr-o… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

