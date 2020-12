Stiri pe aceeasi tema

- Simbolul cainelui in vis este un semn care apare atat in visele adulților, cat și ale copiilor și, de regula, ascunde anumite aspecte psihologice dar si spirituale in legatura cu activitatea creierului pe timpul noptii.

- O mireasa in vis este simbolul unei relații. Acest vis este legat și de inocența. Daca te-ai vazut intr-o rochie alba in vis, cartea visurilor considera acest vis un semn al progresului in creșterea spirituala și iți promite respectul celorlalți care nu pot sa nu observe schimbarile care au loc cu tine.…

- Iti petreci o treime din viata dormind, iar faza somnului in care visezi ocupa doar un sfert din timpul de odihna. Nu e de mirare ca in vise apar dorinte, frici, anxietati, sperante si aspiratii.

- Adesea, oamenii se confrunta cu vise ciudate și nu gasesc niciodata explicație anume, mai ales daca ne gandim puțin la celebrele vise cu pisici! Ce inseamna cand visezi pisici? Semnificația acestui simbol din vis! Ce inseamna cand visezi pisica moarta? Toate raspunsurile, in articolul de mai jos!

- Multe popoare din cele mai vechi timpuri se ocupau cu talmacirea viselor. Cei care se lucreaza cu lucreaza cu visele, au aflat ca acestea sunt pline de semnificații. Visele sunt folositoare pentru a invața mai multe despre sentimentele, gandurile, comportamentul, motivele, celui care le-a visat. Ce…

- Atunci cand șerpii apar in vis inseamna o semnificație nebanuita. Taratoarele au legatura cu provocarile și sentimentele persoanei care le viseaza. Aceasta trebuie sa le faca fața in viața zilnica acestor sentimente. Ai visat șerpi? Ce inseamna și de ce trebuie sa te ferești Conform teoriei de intrepretare…

- Nu trebuie crezut in vise, sunt de parere preoții. Au ca argument spusele ințeleptului rege Solomon: „Cela ce tuturor viselor nu crede, filozof duhovnicesc este”. Dar, daca prezența unui spirit mai poate fi contestata, a unui lucru cert, analizat de specialiști de sute de ani incoace, cum poate? Tocmai…

- Cu siguranța v-a aparut macar o data sangele in vis, dar știți oare la ce se refera acest lucru? Noi va prezentam toate semnificațiile acestui simbol controversat, avand o mulțime de sensuri.