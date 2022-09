Ce înseamnă AMG la autoturismele Mercedes-Benz Ce inseamna AMG la autoturismele Mercedes-Benz. Cu siguranța ați auzit macar odata de abrevierea AMG, insa ce inseamna aceasta? AMG este un fel de icoana care semnifica cele mai performante modelel Mercedes-Benz. Cele trei litere pot fi intalnite, insa, și pe modele mai simple, dar care, la fel, se deosebesc de restul Mercedes-urilor. Gandita inițial in 1967, de doi foști ingineri de la Mercedes-Benz: Hans Werner Aufrech și Erhard Melcher, marca AMG a devenit rapid sinonima cu modelele de viteza indragite de fondatorii gigantului german. Inițialele „AM“ provin de la numele foștilor ingineri, iar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ursula a recomandat, guvernul “nostru” a transformat recomandarea in condamnare : marea majoritate a populației va fi obligata sa consume mult mai puțina energie. Sobrietatea energetica impusa nu inseamna doar reducerea cu 15% a consumului energetic, inseamna reducerea luminatului la un bec - doua și…

- Nunta lui George Simion, transmisa detaliat de Romania TV toata ziua de sambata, s-a vazut in audiente. Romania TV a fost cel mai urmarit post dupa media pe toata ziua, in tara si la orase. Nu si pe publicul comercial, pentru ca o buna parte din public a fost in varsta, scrie paginademedia.ro . Cu…

- Se fac angajari la Poșta Romana și se anunța și o creștere a salariului mediu. Directorul general al instituției, Valentin Ștefan a vorbit la Antena 3 despre noi majorari ale salarilor angajaților. Valentin Ștefan precizeaza ca Poșta Romana face angajari, iar situația salariilor in instituție se afla…

- Medicul Monica Pop este revoltata de efectele pe care pandemia de coronavirus le are asupra populației. Aceasta i-a atacat in direct la Antena 3 pe cei care susțin ca vaccinul anti-Covid este eficient, “Unde s-a pomenit sa faci patru vaccinuri intr-un an și boala sa fie in continuare?”, a intrebat aceasta.…

- Marcel Bolos a declarat, miercuri, la Digi 24, ca autoritatile intentioneaza sa faca investitii in parcuri solare si eoliene. “Avem capitolul de REPower EU, cel care urmeaza a fi introdus in PNRR al Romaniei, si avem in vedere atat investitii in energia verde si aici discutam de parcuri solare si…

- Aproximativ 19 milioane de locuitori se mai afla pe teritoriul Romaniei, cu un milion mai puțin fața de 2011, a anunțat joi seara Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica (INS), care a prezentat primele cifre din recensamantul populației realizat in acest an, la Realitatea Tv.„Cifra…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, anunta ca va continua programele incepute de predecesorul sau Adrian Chesnoiu. Daea considera ca ”cel mai mare rau pentru agricultura este atunci cand intrerupi programele incepute”, afirmand in acest context ca sustine stabilirea prin lege a unor obiective pentru…

- Premierul a afirmat in deschiderea sedintei de Guvern ca se afla in procesul de analiza a executiei bugetare pe prima jumatate a anului. ”Consider necesar sa subliniez ca aceasta executie bugetara reprezinta, practic, radiografia corecta a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului in primele sase…