Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Tucureanu, cercetator in imunologie si vaccinologie la Institutul Cantacuzino, a declarat ca pentru ca vaccinul anti-COVID sa iși pastreze efectele, ar putea fi necesara efectuarea unui rapel la cațiva ani.

- Catalin Tucureanu, cercetator in imunologie si vaccinologie la Institutul Cantacuzino, declara ca vaccinurile anti-COVID au fost concepute pentru un raspuns rapid la pandemie, iar doza booster a aparut dupa ce s-a constat ca protectia impotriva infectiei scade dupa sase luni: „Este posibil ca dupa aceasta…

- Catalin Tucureanu, cercetator in imunologie si vaccinologie la Institutul Cantacuzino, declara ca vaccinurile anti-COVID au fost concepute pentru un raspuns rapid la pandemie, iar doza booster a aparut dupa ce s-a constat ca protectia impotriva infectiei scade dupa sase luni: „Este posibil ca dupa aceasta…

- Intr-un interviu acordat „Adevarul”, Catalin Tucureanu, cercetator in imunologie si vaccinologie la Institutul Cantacuzino, spune ca vaccinurile anti-COVID au fost concepute pentru un raspuns rapid la pandemie, dar s-a constat ca dupa sase luni scade protectia impotriva infectiei si s-a apelat la booster.

- Intr-un interviu acordat „Adevarul”, Catalin Tucureanu, cercetator in imunologie si vaccinologie la Institutul Cantacuzino, spune ca vaccinurile anti-COVID au fost concepute pentru un raspuns rapid la pandemie, dar s-a constat ca dupa sase luni scade protectia impotriva infectiei si s-a apelat la booster.

- Vaccinul Pfizer impotriva Covid-19 pare sigur și eficient in proporție de aproape 91% in prevenirea infecțiilor simptomatice la copiii cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani, potrivit unui studiu publicat vineri. Anunțul a fost facut in contextul in care SUA iau in considerare vaccinarea acestei grupe…

- Specialistii trag un semnal de alarma dupa explozia de infectari din valul 4. Transmiterea mare la nivel comunitar și numarul mic de persoane vaccinate ar putea da naștere unei mutații autohtone. The post MUTAȚIA care șocheaza lumea medicala: tulpina ROMANEASCA de Covid ar putea reduce eficiența vaccinului…

- Vaccinul Johnson & Johnson a fost singurul care s-a administrat intr-o singura doza, persoanelor de peste 18 ani. Rapelul, care trebuie administrat la doua luni dupa prima doza, crește eficiența vaccinului impotriva cazurilor Covid-19 simptomatice cu aproximativ 22%, la 94%, a precizat dezvoltatorul. Potrivit…