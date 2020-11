Ce impozite ar trebui sa creasca in Romania, in viziunea economistului sef al BNR

Ce impozite ar trebui sa creasca in Romania, in viziunea economistului…

Romania are la anumite categorii de impozite printre cele mai mici rate, iar din acest punct de vedere, capitalul intern este prost investit. Din acest motiv, economistul sef al BNR, Valentin Lazea, a venit cu mai multe exemple de impozite care ar putea sa creasca.



Potrivit acestuia tot sistemul fiscal il incurajeaza pe om sa scoata banii din intreprindere, sa nu-i reinvesteasca si sa-i bage in imobiliare.



"Taxa pe dividende, care este de numai 5%, deci mai mica decat pe celelalte forme de castig de capital, te invita sa scoti bani din firma si, in loc sa ii reinvestesti in…