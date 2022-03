Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul ucrainean, Irina Veresciuk, a declarata ca atacul asupra orasului Mariupol este o razbunare personala a presedintelui rus Vladimir Putin, deoarece nu a reusit sa cucereasca orasul in 2014, cand Rusia a anexat peninsula Crimeea.

- Intr-un spatiu pus la dispozitie de ziarul Daily Telegraph, Johnson a afirmat ca liderii occidentali au facut o "greseala groaznica" permitandu-i presedintelui rus Vladimir Putin sa "scape" dupa anexarea provinciei ucrainene Crimeea, in 2014, si devenind "mai dependenti" de gazele si petrolul din…

- Forțele armate ruse, in urma unei solicitari a președintelui francez Emmanuel Macron adresata lui Vladimir Putin, anunța un regim de incetare a focului de la ora 10:00 și deschiderea coridoarelor umanitare. Vor fi evacuați civilii din orașele Kiev, Mariupol, Harkov și Sumi, transmite ria.ru. „In același…

- Ziua a 10-a a razboiului din Ucraina. Rusia si Ucraina au fost de acord cu o incetare a focului, astazi, pentru sapte ore, timp in care civilii din Mariupol si Volnovakha vor fi evacuati cu autobuze. Vladimir Putin a declarat, astazi, ca sanctiunile impus

- Vladimir Putin a luat o decizie șocanta in Rusia. Sunt vizați nu mai puțin de 15 ani de inchisoare. Vladmir Putin a semnat o lege care lovește cetațenii. Intre timp, atacurile Rusiei asupra Ucrainei continua, fiind a zecea zi de la invazia ruseasca. Potrivit ultimelor informații, Mariupol, portul strategic…

- Joi dimineața Rusia a inceput razboiul impotriva Ucrainei la ordinul președintelui rus Vladimir Putin. Au fost atacate cu rachete mai multe orașe importante printre care Kiev, Harkov, Mariupol sau Odesa, iar mii de cetațeni ai Ucrainei au trecut granițele in țarile vecine, in special in Republica Moldova…

- Conflictul dintre Rusia și Ucraina a atins azi un nou nivel, dupa ce Rusia a atacat mai multe teritorii din Ucraina, țara in care a fost declarata stare de razboi. Dupa ce Vladimir Putin, președintele Rusiei, a ținut un discurs in aceasta dimineața, mai multe operațiuni militare au inceput in diverse…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a asigurat duminica la postul NBC ca nu are ”nicio indoiala” asupra determinarii Germaniei in fata Rusiei, in contextul in care Berlinul si-a atras critici pentru refuzul de a livra arme Kievului si pentru pozitiile rezervate referitoare la sanctiunile impotriva…