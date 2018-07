Paula Chirila a fost in vizita la Manastirea Voroneț și a povestit ce i s-a intamplat acolo. Actrița Paula Chirila a avut parte de un moment special in timpul vizitei pe care a facut-o la Manastirea Voroneț. Vedeta a dezvaluit ce gest a facut o maicuța de acolo, gest care a impresionat-o foarte mult. „Cand Dumnezeu iți trimite semne trebuie sa ai sufletul deschis și sa le primești… Am intrat in manastire ca sa-i mulțumesc Lui pentru tot. La ieșire, maicuța Timoteea a venit dupa mine și m-a imbrațisat indelung și puternic, parca sa ma apere de toate relele lumii. “Ești minunata!”, mi-a zis. N-am…