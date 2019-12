Stiri pe aceeasi tema

- Fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a provocat un accident in urma caruia Daniel Vicol (24 de ani) si-a pierdut viata. Ramasa fara partenerul ei, Patricia Esmeralda e nevoita sa creasca acum un baietel de doar cateva luni de una singura.

- "Un om așa de important ca Gino (Iorgulescu, n. red.) sau ca Mario ar putea vreodata sa imi dea mie vreo suma de bani in care sa nu semnez o hartie? In care sa nu fie martori, nu se face printr-un cont bancar? Se face așa, vine pe strada, imi pune banii in mana? Și, in primul rand, sa vina cu doi…

- Belarusul, singura tara care aplica in continuare pedeapsa cu moartea, a executat un barbat condamnat la moarte dupa ce a ucis si dezmembrat doua tinere, dezvaluie vineri un saptamanal independent belarus, relateaza AFP.

- Ramasa vaduva, la doar 21 de ani si cu un copil mic de crescut, de una singura, Patricia a ajuns la disperare! Fetita cea mare, dintr-o alta relatie, il astepta pe Dani sa o ia de scoala... Drama pe care o traieste familia Vicol de cand fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal a provocat cumplitul…

- Viitoarea nora a premierului Albaniei, Edi Rama, se numara printre zecile de persoane care au murit în urma cutremurului puternic de marti dimineata, a confirmat un oficial din echipa premierului, informeaza Mediafax, care citeaza CNN. Citește mai mult pe Digi24.ro.

- Artista Maria Ciobanu este in doliu, dupa ce fratele acesteia s-a stins din viața. Anunțul trist a fost facut chiar de cantareața, pe contul de socializare, unde fanii i-au trimis zeci de mesaje de incurajare. „S-a stins din viața Ilie, ultimul meu frate. Dumnezeu sa-l ierte și sa-l odihneasca!", a…

- O femeie a suferit șocul vieții atunci cand a intrat intr-un restaurant și l-a vazut pe fostul ei iubit, despre care credea ca a murit. In urma cu cațiva ani lui Rachel i s-a spus ca iubitul ei a murit, iar aceasta a suferit enorm. Insa, intr-o zi, l-a vazut pe acesta in viața, lucrand la un restaurant…

- Mama lui Dany Vicol, tanarul care a murit in accidentul provocat de Mario Iorgulescu, spera ca fiul sefului LPF sa plateasca pentru ceea ce a facut. "Nu vreau nimic decat sa se faca dreptate, atat. Copilul meu n-a fost vinovat. Copilul meu avea 40 la ora. Copilul meu n-a facut nimic. Nu era…