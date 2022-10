Produsele alimentare care contin insecte vor incepe sa intre, usor-usor, si pe piata din Romania. Inca din primavara anului trecut, intr-o vreme in care, in Romania, nu se discuta atat de mult despre inlocuirea carnii cu insectele, studentii de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara de la Iasi au produs prima paine din faina de greieri. Prima paine din faina de greieri este, deocamdata, in faza de testare. Producatorii dau asigurari ca gustul painii din faina de greieri nu difera cu nimic de gustul celei din faina de grau. In schimb, spun ei, este mult mai hranitoare decat…