Stiri pe aceeasi tema

- Acest weekend este potrivit exclusiv pentru relaxare intr-un mediu liniștit, izolat, care nu dispune de graba și de socializare cu oamenii din jur. Sambata, 4 noiembrie, este o zi in care puteți și ar trebui sa obțineți noi cunoștințe, folosind orice metoda – de la studierea intr-o universitate pana…

- Regele Charles al III-lea s-a impiedicat pe iarba, in timpul unei vizite oficiale la un cimitir din Kenya. Monarhul și-a prins piciorul intr-o desparțitura dintre iarba naturala și cea artificiala, relateaza Metro, potrivit observatornews.ro .

- O vizita de stat s-a dovedit a fi un adevarat test pentru monarhul englez. Regele Charles și Regina Camilla au fost puși in incurcatura in Kenya. Țara africana a fost plina de surprize pentru ei – de la mancare prea picanta, pana la impiedicari si mers prin namol. Imaginile surprinse de fotografi au…

- Regele Charles al III-lea aproape ca a cazut pe iarba in timpul unei vizite oficiale la un cimitir din Kenya. Monarhul și-a prins piciorul intr-o desparțitura dintre iarba naturala și cea artificiala, relateaza Metro.co.uk, potrivit Mediafax.Monarhul a vizitat cimitirul Kariokor din Nairobi al Commonwealth…

- Regele Charles al III-lea aproape ca a cazut pe iarba in timpul unei vizite oficiale la un cimitir din Kenya. Monarhul și-a prins piciorul intr-o desparțitura dintre iarba naturala și cea artificiala, relateaza Metro.co.uk.

- Regele Charles al Marii Britanii și regina Camilla au inceput miercuri, 1 noiembrie, cea de-a doua zi a vizitei de stat in Kenya. Cei doi au mers la un cimitir al veteranilor celui de-al Doilea Razboi Mondial. In timpul revoltei Mau Mau Mau din centrul Kenyei din 1952-1960, aproximativ 90.000 de kenyeni…

- Un alt caz neașteptat a avut loc, in urma cu puțin timp, de aceasta data in Timișoara. Ei bine, un incendiu izbucnit intr-un autobuz, in timp ce aproximativ 40 de persoane s-au autoevacuat din mijlocul de transport.

- Toți barbații viseaza la o astfel de femeie! Arsenium, fostul membru in trupa O-Zone, este un barbat norocos atunci cand merge cu iubita lui la cumparaturi. Cei mai buni paparazzii, SpyNews.ro., au surprins imagini de senzație cu cei doi. Iata dovada ca partenera artistului nu este cheltuitoare!