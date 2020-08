Ce frumusețe la Timișoara noaptea! În sfârșit se întâmplă și la noi Campania electorala și presiunea opiniei publice par sa iși faca efectul in sfarșit și la Timisoara. Astfel, dupa doua mandate, primarul Nicolae Robu, candidat la aceeași funcție, a dat dispoziție, cel puțin așa ne spune intr-o postare oe Favebook, sa fie instalate proiectoare la baza copacilor ornamentali din zona centrala a orașului. O chestiune simpla, dar de mare efect, uzuala de ani de zile in majoritatea orașelor din Romania. E bine ca se intampla și la noi. Mai bine mai tarziu decat alta data. sursa foto: N. Robu, pagina de Facebook Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu continua sa se lamenteze pe Facebook și sa lanseze teorii ale conspirației in incercarea de a ”indulci” faptul ca este inculpat de DNA in dosarul imobilelor vandute ilegal in baza Legii 112. Intr-o noua postare, dupa ce anterior a mințit, susținand ca i-a fost incalcat dreptul la aparare,…

- Timisoara va deveni, cel putin pe hartie, orasul din Romania cu cele mai multe stadioane pe cap de locuitor. Lista gandita de primarul Nicolae Robu mai primeste inca un stadion, care ar urma sa apara, candva, in locul containerelor de la Padurea Verde, unde au stat cei carantinati pentru coronavirus!…

- Cand a inceput criza epidemiologica de COVID-19 la Suceava, antreprenorul Stefan Mandachi a batut palma cu Crucea Rosie si a initiat o campanie de strangere de fonduri pentru sustinerea sistemului sanitar. El a scos la vanzare autostrada de un metru, construita in judetul Suceava pentru a atrage…

- Primarul in funcție al municipiului Timișoara, Nicolae Robu, a intrat, in forța, in campania electorala pentru caștigarea unui nou mandat. Pentru a-și evalua șansele, edilul a inițiat un sondaj de opinie, pe contul sau de socializare, cu intrebari și raspunsuri mai mult decat interesante. Doritor sa…

- Primarul in funcție al municipiului Timișoara, Nicolae Robu, a intrat, in forța, in campania electorala pentru caștigarea unui nou mandat. Pentru a-și evalua șansele, edilul a inițiat un sondaj de opinie, pe contul sau de socializare, cu intrebari și raspunsuri mai mult decat interesante. Doritor sa…

- Cresterea numarului de cazuri din ultima saptamana il face pe medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, sa creada ca mult discutatul val doi al imbolnavirilor cu noul coronavirus a inceput ”sa loveasca” in anumite parti din tara și atrage atenția ca trebuie…

- Conferințele PACTUL PENTRU MUNCA, organizate de catre Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, Federatia Patronala Petrol si Gaze – FPPG, in parteneriat strategic cu CONCORDIA, continua si in 2020. Daca, anul trecut, dezbaterile au avut loc in București, Iași și Cluj-Napoca, anul…