Kim Kardashian nu are doar unul dintre cele mai impresionante posterioare dintre vedetele showbiz-ului internațional. Se poate mandri și cu un decolteu generos, de pe care nu poți mai deloc sa ți iei ochii. Și Kim sigur știe asta, avand in vedere ca face orice sa iși puna sanii in valoare. Și nu, nu vorbim aici numai de rochiile care nu lasa aproape nimic imaginației, ci și de diversele artificii la care apeleaza vedeta.