- Anul 2022 debuteaza in forța cu filme care au doborat recordurile la incasari. Spiderman și Matrix se afla pe primele poziții in topul celor mai așteptate, dar și vizionate pelicule din lume. Insa, suntem abia la inceput, caci 2022 este anul care ar putea convinge publicul din intreaga lume sa se intoarca…

- Box office-ul romanesc pe 2021 este dominat de filme de actiune si o singura animatie se regaseste in top 10. Primele zece productii clasate au generat, cumulat, incasari de 44 de milioane de lei, cu 6 milioane de lei mai mult fata de cat au reprezentat primele zece filme ale anului trecut, conform…

- Daca cineva ne-ar privi din spațiu, ar crede ca in Romania vine sfarșitul lumii sau cel puțin o criza alimentara. Pregatirile pentru sarbatori aduc cu sine un adevarat coșmar in traficul din marile orașe. Buzaul nu face excepție, in aceste zile aglomerația fiind principala sursa de stres a oamenilor.…

- Aproximativ 50 de persoane este probabil sa si fi pierdut viata in urma unei serii de tornade devastatoare care au facut ravagii in Kentucky si alte state americane, vineri seara, 10 decembrie, si la primele ore ale zilei de sambata, conform Washington Post care il citeaza pe guvernatorul din Kentucky,…

- Comunicat de presa| Conducerea Polaris M Holding: „Alba Iulia a fost pentru noi cu adevarat acasa!” Dragi albaiulieni, suntem la capatul a 8 ani de parteneriat in care am ramas tot timpul consecvenți si am crezut mereu ca planificarea este esențiala, insa cei cu care faci echipa sunt cei mai importanți.…

- Talis este destinat tuturor celor care sunt in cautarea unor lenjerii de pat de calitate pe care sa se poata baza in fiecare zi si care sa asigure un somn cu adevarat odihnitor. Chiar daca astfel de produse pot fi procurate din tot felul de magazine, putine dintre acestea sunt cu adevarat calitative,…

- Presedintele conferinte privind clima COP26, Alok Sharma, a facut apel sambata la delegati sa accepte proiectul de delegatie difuzat in aceeasi zi, apreciind ca este "echilibrat" si "face cu adevarat lucrurile sa avanseze pentru toata lumea", relateaza AFP. "Toata lumea a putut sa se exprime…

- Black Friday e pe lânga noi, promovat de influenceri și de presa. Totuși, trebuie sa ne punem întrebarea: E ceva, un produs de care avem nevoie cu adevarat care sa ne simplifice viața sau cu ajutorul caruia sa producem, poate, bani pentru a-l transforma într-o investiție? În…