Stiri pe aceeasi tema

- A crescut intr-o familie deosebita, avandu-l ca model pe unul dintre cei mai iubiți actori ai teatrului și filmului romanesc. La doi ani de la momentul in care și-a pierdut parintele mult iubit, și-a deschis sufletul, dezvaluind detalii neștiute pana acum despre regretatul artist. Care este lecția de…

- Lumea modei din Romania este in doliu, asta dupa ce Stephan Pelger a murit. Creatorul de moda s-a stins din viața, in cursul zilei de azi, la vrasta de 44 de ani. Ei bine, potrivit primelor informații, acesta a fost gasit fara suflare, in locuința, de catre un vecin. Imediat dupa ce oamenii legii au…

- Se spune ca visul este un limbaj al sufletului și orice visezi noaptea poate fi readus la viața și interpretat intr-o forma. Descopera ce inseamna cand visezi lalele.Interpretarea viselor poate fi o conectare cu subconștientul tau, dar și o realitate plina de imagini și simboluri. Orice vis poate avea…

- Fara doar și poate, este unul dintre cei mai ravniți barbați din showbiz-ul romanesc. Gandul de a avea o relație serioasa este insa departe de el. Chiar daca femeile roiesc in jurul lui, Catalin Botezatu nu iși dorește sa se casatoreasca. Creatorul de moda ne-a oferit toate detaliile despre viața personala,…

- Cristina Belciu și Cristian Boureanu au avut parte de mai multe certuri și impacari in ultima vreme, iar pana acum, cei doi au evitat sa vorbeasca despre povestea lor de iubire. Acum, bruneta a lamurit situația și a dezvaluit care este relația cu fostul politician.„Eu și Cristian Boureanu avem o relație…

- Somnul este unul dintre cele mai importante procese fiziologice, cu efecte multiple asupra sanatatii si a starii de bine a organismului. Fiecare persoana isi petrece dormind aproximativ o treime din viata, deci merita sa se asigure ca in acest timp va avea parte de cele mai bune conditii posibile. Aceste…

- O femeie din Australia, fara nici o pregatire școlara, a intocmit o lista cu carțile pe care le-a citit de la virsta de 14 ani pina la 94 de ani. In total, acestea insumau 1.658 carți. Nepotul ei, Alphacrutzis Ben Myers, director al Colegiului Universitar din Alphacrutzis, a dezvaluit acest lucru pe…

- Cei mai importanți oameni din Dubai au ramas muți de uimire de intreg momentul artistic realizat in cadrul unei gale umanitare. Printre invitați s-a numarat și Catalin Botezatu, care a fost mandru de prestația Filarmonicii ,,George Enescu” din Botoșani. Intr-unul dintre clipurile video a fost surprins…