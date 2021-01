Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, va debuta in 2021 cu o intalnire amicala contra australiencei Ashleigh Barty, liderul mondial. Partida se disputa, vineri, 29 ianuarie, in cadrul turneului demonstrativ ”A Day at the Drive”, care are loc la Adelaide, au anuntat organizatorii,…

- Australianca Ashleigh Barty, nr. 1 mondial al tenisului feminin, se va alatura starurilor Serena Williams, Simona Halep (nr. 2 WTA), Rafael Nadal si Novak Djokovic în turneul demonstrativ de la Adelaide, programat la sfârsitul lunii ianuarie, au confirmat joi organizatorii evenimentului,…

- Simona Halep, 29 de ani, locul 2 WTA a ajuns joi, 14 ianuarie, la Adelaide și a intrat in carantina, inainte de a participa la Melbourne Summer Series si la Australian Open (8-21 februarie), primul turneu de Mare Șlem al anului. Erin si Soda au vrut sa-și salute noii vecini aflați in hotelul de vizavi…

