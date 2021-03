Ce fel de brad artificial poti alege Simbol al sarbatorilor de la sfarsitul anului bradul fie ca este natural sau artificial este marea vedeta a fiecarei case. Copiii sunt nerabdatori sal decoreze si mai ales sa gaseasca celebrele daruri sub el. Ceea ce devine de multe ori complicat este sa iti alegi un brad artificial de craciun dintr... Citeste articolul mai departe pe infoest.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul roman Camelia Smicala iși va primi cei doi copii inapoi, anunțul fiind facut zilele trecute. Intr-o declarație surpriza, Camelia Smicala a spus ca reprezentanți ai serviciilor sociale finlandeze au vizitat-o și „au demarat procedurile pentru reintoarcerea copiilor acasa”. „Avem vești bune:…

- Gabriela Cristea și soțul ei au doua fetițe minunate, iar aceste sunt nelipsite din vacanțele lor. La fel s-a intamplat și de data aceasta, cand au decis sa plece la munte in familie. Totuși, cei doi fac mereu eforturi sa petreaca timp singuri, iar cea care a inițiat ultima ieșire romatica a fost chiar…

- Marele nostru actor Florin Piersic isi celebreaza ziua de nastere invitandu-i pe toți timișorenii la o intalnire de suflet. Maine, 27 ianuarie, la ora 20, și joi, 28 ianuarie, la ora 16, postul de televiziune Tele Europa Nova va difuza filmul «Cel mai iubit dintre ... The post Impreuna pentru copiii…

- Patru spectacole pentru copii și maturi va prezenta in perioada 23-24 ianuarie Teatrul Dramatic Rus de Stat ”A.P. Cehov”, informeaza moldpres.md. Potrivit directorului artistic al instituției, Vitalie Drucec, sambata, 23 ianuarie, la ora 11.00, la teatru va avea loc spectacolul ”38 de papagali” (”38…

- Gradinițe din mai multe localitați din județ s-au inscris deja in programul național „Citește-mi 100 de povești!”, derulat de Ministerul Educației și Cercetarii, Ministerul Culturii și Asociația OvidiuRo. Programul iși propune sa stimuleze lectura in randul copiilor, atat in gradinițe, cat și in familie. Copiii…

- Persoanele vaccinate care calatoresc in state cu incidența ridicata de COVID, alaturi de copiii lor, vor trebuie sa-i țina pe aceștia in carantina la intoarcerea in Romania. Anunțul a fost facut, marți, intr-o conferința de presa, Florentina Furtunescu, reprezentant al Institutului Național de Sanatate…

- Copiii din Taraclia vor avea mai multe sanse de a frecventa gradinita. Si asta pentru ca in acest oras ar urma sa-si reia activitatea o gradinita, pe usa careia a stat lacat multi ani.