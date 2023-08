Ce fel de apă bem - 2 diferențe între apa de izvor, apa de masă, apa minerală plată și cea de la robinet Hidratarea este deosebit de importanta pentru buna functionare a organismului uman. Chiar daca tinem seama de recomandarea de a consuma 2 litri de lichide pe zi, trebuie sa luam in calcul si calitatea apei pe care o consumam, care difera in functie de tipul de apa – apa de izvor, apa de masa sau apa minerala naturala.Fie ca vorbim de apa de izvor sau de apa de masa, trebuie sa avem in vedere caracteristicile care le deosebesc de apa minerala naturala. Cea mai importanta caracteristica este zona de provenienta, potrivit eva.ro .Apa hidrateaza și remineralizeaza, indiferent de marca sau conținutul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

