- Scandalurile continua la plaja din Mamaia, in cel mai aglomerat weekend de pe litoralul romanesc. Turiștii, dar și administratorii de plaja și patronii barurilor sunt din ce in ce mai nemulțumiți de largirea plajei, care a avut loc in primavara acestui an. Supararile deja nu mai au la baza doar faptul…

- Autoritatile intervin pe plaja din zona Cazino, Mamaia. Mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", precum si ale politiei s au indreptat, in urma cu putin timp, spre plaja din zona Pasarelei Regale din Mamaia.Vom reveni cu informatii. ...

- Tot mai mulți investitori sunt nemulțumiri de noua plaja din stațiunea Mamaia. Oamenii de afaceri incep sa ceara suspendarea contractelor pentru spațiile pe care le-au inchiriat. Asta, dupa ce turiștii s-au plans ca apa este prea adanca, șezlongurile sunt prea departe de mal, iar nisipul de pe plaja…

- Plaja din Mamaia a fost reabilitata, dar reclama ca nisipul nu e fin, plaja este prea lunga și apa devine brusc adanca dupa cel mult 20 de metri de mal.Salvamarii au atenționat ca anul acesta turistii trebuie sa ii asculte si sa nu depașeasca geamandura, deoarece isi risca viata.Nicusor Buzgaru, director…

- Analistul financiar Adrian Negrescu, unul dintre cei care au filmat incidentul de la Petromidia, a descris pentru Libertatea, momentul in care s-a auzit o bubuitura și, apoi, s-a format o ciuperca de fum Azi, in jurul orei 12:20, Combinatul Petromidia din Navodari a fost zguduit de o explozie. Explozia…

- In aceste zile, echipele de rugby de la categoriile U12 fete și U14 baieți ale clubului Șoimii Campia Turzii, dar și cea de la U12 fete a clubului Șoimii Turda, participa la a XII-a ediție a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vești proaste pentru romanii care vor sa-și petreaca weekendul la plaja din Mamaia. In aceste zile turiștii se confrunta cu o mare problema: invazia de buburuze, informeaza postul Digi24. Insectele au fost observate de mai mulți turiști, iar o transmisiune a postului de televiziune a dovedit…

- Dupa o absenta din „peisaj” de un an, cauzata de pandemia Covid-19, Cupa „1 Iunie” revine cu mult entuziasm, la Constanta fiind organizate o serie de activitati dedicate celor mai mici iubitori ai sportului, ai miscarii pentru sanatate. Organizata de Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta,…