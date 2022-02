Stiri pe aceeasi tema

- La Podu Olt a avut loc, in weekend, o intalnire publica la care au participat și reprezentanții Primariei Harman. Au participat aproximativ 100 de persoane, dar nu toate locuiesc in comuna. Lumea este speriata din cauza ca s-a lansat in spațiul public ideea ca se vor darama diguri de protecție și ca…

- Lumea urmarește agresiunea neprovocata a Rusiei impotriva Ucrainei. Acțiunile Rusiei reprezinta o amenințare nu numai la adresa Ucrainei, ci a Europei și a ordinii bazate pe norme internaționale. Obiectivele noastre sunt simple. Suntem alaturi de aliații și partenerii noștri pentru a sprijini coeziunea…

- Fostul prim-ministru, Ion Chicu susține ca „zeci de mii de moldoveni rabda povara facturilor insuportabile, in speranța oarba ca un potlogar va face reforma justiției”. Acesta susține ca Litvinenco sperie lumea cu „represalii”. „Ii credem de doar analfabeți. In realitate, sunt criminali ajunși la conducerea…

- Astazi, 7 ianuarie, moldovenii sarbatoresc Craciunul pe stil vechi. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj de felicitare catre cetațeni. ”Astazi este Craciunul pe stil vechi, prilej cu care transmit ganduri bune, insoțite de urari de sanatate și de bucurie,…

- Majoritatea oamenilor reactioneaza la neplaceri tipic: cu iritatie, agresivitate si negativism. Omul incepe sa lupte cu situatia, opunand rezistenta. Este o iluzie sa crezi ca cu ajutorul iritatiei poti sa imbunatatesti situatia.Ce scop are negativul? Nu are niciun scop. Ba dimpotriva, negativul genereaza…

- In aceasta dimineața Detașamentul mixt zona „Centru”, DDS Pantera, angajați ai ANP și ai Penitenciarului nr.17-Rezina au efectuat percheziții inopinate in Penitenciarul din Rezina. In rezultatul masurilor efectuate la locurile de trai a deținuților, a fost depistat și ridicat un numar considerabil de…

- „In Guvern, noi am propus un calendar strans in ceea ce priveste adoptarea bugetului. Am spus ca vom incepe procedurile, am inceput procedurile in asa fel incat pe 23 decembrie sa dam votul final pe buget. Sigur, este foarte, foarte ambitios si foarte stransa aceasta agenda. Eu recunosc acest lucru.…

- REȘIȚA – Medicul resitean Caius Diaconescu a ridicat problema lipsei medicamentelor in Spitalul Judetean in cadrul celei mai recente sedinte a Consiliului Judetean, spunand ca ii este rusine sa mai mearga la vizite. Primarul Resitei, Ioan Popa, i-a raspuns ca unitatea sanitara nu are fonduri pentru…